В Витебске и Новополоцке задержали нескольких студентов. Одного — по делу об оскорблении судьи

Фото: ria.ru
Витебск
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В Новополоцке задержали студента 4 курса Полоцкого госуниверситета Александра Лоня. Об этом TUT.BY сообщили знакомые парня. Но это не единственное задержание выходных.

— Дома у Александра провели обыск, изъяли мобильный телефон и системный блок. Затем задержали на трое суток. А накануне он был по повестке в прокуратуре. Вынесли предупреждение по ст. 23.34 КоАП, — рассказали знакомые студента, пишет TUT.by.

Молодому человеку сообщили, что он задержан по делу об оскорблении судьи: в ноябре 2020 года «неустановленное лицо» разместило в одном из местных телеграм-каналов комментарий с оскорблением в адрес судьи из Полоцка.

Какой статус по этому делу у Александра Лоня, пока неизвестно.

Четверокурсника финансово-экономического факультета ПГУ ранее обвиняли по статье 23.34 КоАП. В декабре он провел в ИВС до суда почти трое суток, его оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за акцию «Ноль промилле» в университете.

16 января в областном центре после обыска в его квартире задержали на 72 часа студента технологического университета Тимофея Журкевича. Сейчас он в ИВС. Матери молодого человека сообщили, что ее сына проверяют на причастность к уголовному делу по факту насилия в отношении военнослужащего. В тот же день после обыска задержали также Глеба Ивашкевича и студента Никиту Кохана, пишет «Віцебская вясна». В Витебске 15 января задержали студентку медицинского университета Полину Нитченко. К обеду 16 января ее осудили за участие в видеообращении студентов витебских вузов осенью 2020 года — и приговорили к 7 суткам ареста.

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