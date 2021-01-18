В Новополоцке задержали студента 4 курса Полоцкого госуниверситета Александра Лоня. Об этом TUT.BY сообщили знакомые парня. Но это не единственное задержание выходных.

— Дома у Александра провели обыск, изъяли мобильный телефон и системный блок. Затем задержали на трое суток. А накануне он был по повестке в прокуратуре. Вынесли предупреждение по ст. 23.34 КоАП, — рассказали знакомые студента, пишет TUT.by.

Молодому человеку сообщили, что он задержан по делу об оскорблении судьи: в ноябре 2020 года «неустановленное лицо» разместило в одном из местных телеграм-каналов комментарий с оскорблением в адрес судьи из Полоцка.

Какой статус по этому делу у Александра Лоня, пока неизвестно.

Четверокурсника финансово-экономического факультета ПГУ ранее обвиняли по статье 23.34 КоАП. В декабре он провел в ИВС до суда почти трое суток, его оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за акцию «Ноль промилле» в университете.