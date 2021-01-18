Ермакова стала председателем Белгазпромбанка

Фото: officelife.media
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Надежда Ермакова утверждена в должности председателя правления Белагзпромбанка. Такое решение принял Совет директоров, сообщается на сайте банка.

Напомним, что Ермакова с 15 июня до 10 декабря 2020 года была главой временной администрации по управлению Белгазпромбанком, которую ввел Нацбанк Беларуси.

Кроме назначения Ермаковой, Совет директоров также внес изменения в штатные должности членов правления и ввел в штатное расписание должность первого заместителя председателя правления. Этот пост получила Ирина Потапова.

На должности заместителей председателя правления назначены Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.

Напомним, что в начале июня 2020 года финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и «отмывание» денег, полученных преступным путем.

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