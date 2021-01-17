В Витебске за угрозы насилия в адрес военнослужащего задержали троих студентов

16 января в Витебске проведены обыски и задержаны трое студентов. Как сообщила мать одного из задержанных — Тимофея Журкевича — обыски проводились по делу об угрозе насилием в адрес военнослужащего.

По информации центра «Витебская весна», мать задержанного сообщила, что у ее сына конфисковали телефон и жесткий диск компьютера, а его самого отправили в ИВС на 72 часа. Аналогичным образом были задержаны студенты Глеб Ивашкевич и Никита Кохан. В их домах также прошли обыски.

Власти не комментируют задержания.

Напомним, что за последние полгода в Беларуси задержаны по политическим мотивам более 30 тысяч человек. Многие были покалечены, изнасилованы. Несколько человек убито силовикам. В числе убитых силовиками оказался и «человек с поднятыми руками» Александр Тарайковский, смерть которого зафиксировали многочисленные камеры. Других убивали и калечили в застенках. По фактам многочисленных случаев насилия над протестующими гражданами не были возбуждены уголовные дела. Никто из преступников не понес наказание. Власть больше не делает вид, что она борется за верховенство справедливости и закона.