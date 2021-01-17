Навального задержали в аэропорту Шереметьево

Недавно пережившего отравление, кому и длительное лечение российского политика Алексея Навального, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает управление ФСИН по Москве.

Навальный был объявлен в розыск в декабре 2020 года за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до этого оппозиционный политик будет находиться под стражей.

Напомним, что Алексей Навальный в 2014 году был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за якобы совершенные им мошеннические действия и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Деньги, получаемые Навальным от сторонников в виде благотворительных пожертвований на осуществление расследований коррупцинных преступлений в России с участием высшего руководства страны, были конфискованы по решению властей.

Тогда суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России два раза в месяц в определенные дни.

Вызовы Навального в УИИ были приостановлены, пока он находился на лечении в Германии. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный был выписан 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН, но не представил объективных причин, почему не являлся на регистрацию в УФСИН.

Ранее Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального. ЕС назвал инцидент с Навальным покушением на убийство. Премьер Швеции заявил, что Москва должна прояснить инцидент с Навальным. Неожиданно в игру вступил Александр Лукашенко, который назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией и обвинил в фальсификации отравления Навального Германию и Польшу. В Германии ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального. МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном.

Навального неоднократно предупреждали о том, что его ждет в России: покушение на убийство или уголовный срок. Однако политик решил прилететь в Россию. Он убежден, что приказ о его отравлении давал лично Владимир Путин. Теперь его попытаются «нейтрализовать» другим способом, упрятав в тюрьму, ведь на кону сохранение личной власти Путина, кресло под которым зашаталось.