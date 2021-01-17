Мошенники «развели» финансиста из Витебска почти на пять тысяч долларов

Финансовый аналитик из Витебска попался на довольно распространенную уловку интернет-мошенников и потерял с банковской карты 12 тысяч рублей (примерно 4,6 тысячи долларов), сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Звонок потерпевшему поступил с незнакомого номера, причем звонили не по телефону, а через мессенджер, что уже должно было насторожить финансового аналитика.

«Представившись сотрудниками одного из банков, неизвестные сообщили, что со счета мужчины поступила заявка на оформление кредита в размере 1000 рублей. И уточнили, действительно ли он отправлял заявку», –приводит sputnik.by слова в пресс-службы УВД.

Витеблянин ответил собеседникам, что никаких заявок не оставлял и вообще является клиентом другого финансового учреждения. «Сотрудник банка» сообщил, что ему необходимо узнать данные карты, чтобы уберечь собеседника от возможных мошенников.

Потерпевший сообщил, что сам свяжется со своим банком и собрался класть трубку, но мошенник быстро сказал, что переключит витеблянина на сотрудника банка, где тот обслуживается. Сразу с потерпевшим заговорила женщина, которая представилась техническим специалистом его банка.

Дальше разговор пошел по «накатанной схеме». Потерпевший сообщил мошеннице четыре последних цифры номеров всех своих карт, идентификационный номер и коды подтверждения, которые пришли ему в СМС. После того, как мошенники получили доступ к счетам потерпевшего, они сняли с них 12 тысяч белорусских рублей.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.