В Полоцком районе сын поджег родительский дом

Пожар
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Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства поджога дома в деревне Шпаковщина, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 15 января 35-летний неработающий мужчина периодически просил у родителей деньги на спиртное. После отказа сын пригрозил сжечь дом. Чтобы не продолжать ссору, родители ушли из дома и позвонили в милицию. Через некоторое время они увидели, что их жилье горит, и теперь уже вызвали МЧС, передает БелТА.

В Полоцком районе сын поджег родительский дом
Фото МЧС

«Спасатели пожар ликвидировали, однако в настоящее время дом непригоден для проживания. Подозреваемого задержали в тот же день, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, в том числе пожарно-техническая экспертиза», — отметила Оксана Лазько.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Он допрошен, с ним проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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