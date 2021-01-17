Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина показали итоговое время на 17,4 сек. хуже, чем победительницы. Белоруски обошлись без штрафных кругов, но использовали девять дополнительных патронов. Выиграли гонку немецкие спортсменки, сообщает БелТА.

Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн и Франциска Пройсс преодолели дистанцию за 1 ч. 14 мин. 31 сек. Они также не бежали штрафных кругов, использовав 5 дополнительных патронов. Третье место у стреляющих лыжниц Швеции (отставание 35,7 сек., 0 промахов, 5 дополнительных патронов).

Завершится 6-й этап Кубка мира в Хохфильцене 17 января гонками преследования у женщин и мужчин.