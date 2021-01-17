За избиение пасынка и сына житель Браславского района получил 2 года колонии

Житель Браславского района за избиение пасынка и угрозу лишения жизни родного сына был приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Ольга Вержбович.

Перебивающийся случайными заработками житель Браславского района 1972 года рождения систематически злоупотреблял спиртными напитками. Под действием алкоголя он терял над собой контроль и пускал в ход кулаки. Доставалось его жене и ее сыну от первого брака. Мужчина уже был судим за причинение телесных повреждений супруге, но предыдущее наказание не послужило уроком. Он применял рукоприкладство и дальше. Жена время от времени вызывала милицию, но до серьезных наказаний не доходило, так как женщина прощала своего благоверного. Даже несмотря на то, что хозяин дома заставлял ее постоянно покупать для него спиртное. А так как его заработки были слишком скудные, то и финансовое бремя ложилось на плечи женщины, передает БелТА.

В июне 2020 года мужчина, изрядно выпив, стал спорить с 17-летним пасынком и избивать его. За старшего брата вступился родной сын мужчины. В спиртовом угаре отец набросился на мальчика и начал душить его. К счастью, до трагедии не дошло. Но это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения домочадцев. На суде вся семья просила наказать дебошира.

Суд Браславского района приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы. Усугубило ответственность то, что его действия были направлены на заведомо несовершеннолетних и находящихся в зависимом положении. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях общего режима.