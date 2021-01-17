3260 медработников в Витебской области привьют от COVID-19, проверят российскую вакцину

Фото: russian.rt
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Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников — тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 — Брестского региона, 3 тыс. 260 — Витебского, 4 тыс. 365 — Гомельского, 1 тыс. 735 — Гродненского, 1 тыс. 610 — Могилевского, 2 тыс. 485 — Минской области. Около 800 доз для медработников республиканских учреждений», — говорится в сообщении Минздрава.

В Минздраве отметили, что практика начала вакцинации с медицинских работников — общемировая. Однако никто в мире не закупал российскую вакцину «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Беларусь стала первой страной, которая, не дожидаясь завершения тестирования и необходимых исследований, приняла волюнтаристское решение о массовой вакцинации населения. 

Зарубежные специалисты критиковали разработчиков российской вакцины «Спутник V» за отсутствие доказательств её эффективности и научных публикаций о проведенных испытаниях. Согласно рецензии самого авторитетного в мире медицинского журнала Lancet, вакцина не готова к всеобщему использованию.

В Беларуси решили не дожидаться результатов исследований. Вакцина «Спутник V» распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, передает БелТА.

В 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс доз вакцины «Спутник V». Ранее были получены несколько небольших партий вакцин, а в канун Нового года — 20 тыс доз российской вакцины.

«Исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Беларуси. В первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей», — рассказали в пресс-службе.

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