Экстренно отключен первый энергоблок БелАЭС из-за срабатывания системы защиты генератора

В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе станции пока остается в норме, сообщили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что 12 января первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на на 100% мощности.

Это не первое чрезвычайное происшествие на АЭС.