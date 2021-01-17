Экстренно отключен первый энергоблок БелАЭС из-за срабатывания системы защиты генератора

В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.
Радиационный фон в районе станции пока остается в норме, сообщили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что 12 января первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на на 100% мощности.
Это не первое чрезвычайное происшествие на АЭС.
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