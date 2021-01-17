В Витебске с карточки финансового аналитика мошенники украли более 12 тысяч

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Интернет-мошенники продолжают придумывать новые способы кражи денег с банковских карт своих жертв.

В их сети попадаются даже финансово грамотные граждане. Недавно жертвой преступников стал финансовый аналитик одной из компаний Витебска. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Мужчине через мессенджер поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником банка и заявил о том, что поступила заявка на оформление кредита в размере более 1 тысячи рублей. Злоумышленник спросил, действительно ли мужчина оформлял заявку. Витебчанин пояснил, что никаких заявок не подавал. Он также уточнил, что пользуется картой другого банка, на что собеседник предложил дать ему все данные, чтобы уберечь от мошенников.

Тогда же мужчина заявил о том, что сам свяжется с банком, в котором обслуживается. Однако в какой-то момент неизвестный добавил, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, в котором мужчина оформлял свою карту.

Буквально через пару секунд с ним уже начала разговаривать девушка, которая представилась техническим специалистом. Дальше все происходило по распространенной схеме, которая известна многим. Он назвал последние четыре цифры своих карт, а также идентификационный номер, на что «технический специалист» заявила о том, что ему придут СМС с кодом, который необходимо сказать.

Потерпевший все выполнил. Именно в этот момент злоумышленники получили все необходимые данные. Так всего лишь за несколько минут он лишился 12 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

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