Дмитрий Лазовский покидает пост ректора Полоцкого государственного университета после 17 лет работы

Дмитрий Лазовский. Фото: psu.by
Власть
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Дмитрий Лазовский больше не будет ректором Полоцкого государственного университета. Об этом сообщают различные источники, в числе которых TUT.by. Портал сообщает о том, что в ПГУ поменяется ректор.

Преподаватели отметили, что он не уйдет из вуза совсем, а «для него готовят отдельный профессорский кабинет». В университете также ходят слухи, что новым ректором ПГУ может стать Олег Романов — первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 

В Минобразования сообщили, что ректор пока не уволен. Там отметили, что он может быть уволен с должности по соглашению сторон — решение о снятии ректоров принимает президент, подписывая соответствующий указ. Если Лазовский остается работать в университете, то он продолжит заниматься научной работой.

Дмитрий Лазовский был назначен ректором ПГУ в мае 2003 года. До этого он четыре года занимал пост декана инженерно-строительного факультета. За время его работы на посту ректора университет начал активно использовать здания Полоцкого иезуитского коллегиума.

В 2005 году туда переехал гуманитарный факультет, а в 2008 году — факультет информационных технологий. В 2016 году открылся кампус университета в Междуречье, там разместился юридический факультет и физкультурное отделение гуманитарного, пишет gorod214.by.

В 2015 году под руководством Лазовского Полоцкий государственный университет вместе с другими вузами Беларуси стал участником Болонского процесса и начал реорганизацию структуры образования. Спустя два года ПГУ совместно с «Нафтаном» вошел в Новополоцкий инновационно-промышленный кластер. В 2009 году Дмитрия Лазовского наградили медалью «За трудовые заслуги».

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