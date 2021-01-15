В Лепеле водитель совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото ГАИ Витебска
ДТП
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Утром 13 января в Лепеле на улице Интернациональной 32-летний водитель Audi на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 61-летнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

Жительница Лепеля Ирина Семенкова считает, что авария могла быть вызвана недостаточным обзором (как для водителя, так и для пешехода).

«Там ездить страшно, не то что ходить. На перекрестках нет обзора ни справа ни слева, дороги узкие и на них часто припаркованы машины, редко где ограничение скорости до 40», — отметила жительница города в социальной сети.

Таким образом, одной из причин аварий может быть состояние инфраструктуры города, которая, несмотря на постоянный рост интенсивности движения, не совершенствуется должным образом. Однако в ГАИ не выразили обеспокоенности состоянием инфраструктуры. В Госавтоинспекции не уточнили планируют ли бороться с недостатками инфраструктуры и хроническим несоблюдением правил парковки. Там убеждены, что во всем и всегда виноваты лишь сами участники ДТП, а власти не при делах. В ГАИ отметили, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов. В свою очередь пешие участники дорожного движения должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.

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