В Витебской области отмечается снижение коронавирусной заболеваемости

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Коронавирус
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На территории Витебской области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), включая коронавирусную.

«За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество случаев ОРИ стало меньше на 15%. Сезонная заболеваемость характеризуется средней интенсивностью и находится ниже эпидемического уровня. В структуре заболевших 65% составляет взрослое население», —  отмечает главное управление по здравоохранению облисполкома.

Уменьшение количества пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарных условиях, позволяет перепрофилировать больничные койки для дальнейшего оказания специализированной медицинской помощи в штатном режиме, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«На этой неделе вернулись к привычной работе отделения Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии, по 40 коек обратно перепрофилировано в Оршанской городской больнице № 1 имени Семашко и в Лепельской центральной районной больнице», — информируют там.

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