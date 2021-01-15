В Витебской области отмечается снижение коронавирусной заболеваемости

На территории Витебской области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), включая коронавирусную.

«За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество случаев ОРИ стало меньше на 15%. Сезонная заболеваемость характеризуется средней интенсивностью и находится ниже эпидемического уровня. В структуре заболевших 65% составляет взрослое население», — отмечает главное управление по здравоохранению облисполкома.

Уменьшение количества пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарных условиях, позволяет перепрофилировать больничные койки для дальнейшего оказания специализированной медицинской помощи в штатном режиме, пишет агенство «Интерфакс-Запад».