Под Оршей пьяный водитель иномарки врезался в остановку: погибли два пассажира

Фото УСК по Витебской области
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Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Оршанском районе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишут «Витебские Вести»

Авария произошла днём 27 августа прошлого года на трассе в Оршанском районе. 47-летний водитель Volkswagen Passat, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в автобусную остановку и съехала в кювет.

32-летний и 41-летний пассажиры автомобиля скончались от полученных травм. Водитель и два других пассажира были травмированы.

В ходе расследования было установлено, что в момент ДТП скорость движения машины превышала 90 км/ч. Кроме того, в крови водителя, не имевшего права управления автомобилем, был обнаружен этиловый спирт в концентрации 3 промилле.

Автомобилисту предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

В Оршанском районе произошла смертельная авария

 

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