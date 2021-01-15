Жительница Шумилинского района «развела» любовника на 19 тысяч рублей

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Витебчанин обратился к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности жительницу Шумилинского района Витебской области, которая «развела» его на 19 тысяч рублей. Об этом пишут  «Витебские Вести».

На протяжении четырех лет женщина периодически приезжала к любовнику в областной центр. В какой-то момент она объявила ему о своей беременности, по легенде у нее родилась двойня. Мужчина в свою очередь регулярно высылал деньги на еду и вещи для детей. Когда дама сердца рассказала, что один из малышей умер, незамедлительно поступила очередная материальная помощь. Затем якобы у второго ребенка начались проблемы со здоровьем, а через некоторое время как будто заболела и сама молодая мать.

Вскоре выяснилось, что у возлюбленной есть семья и двое детей от законного супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит лишение свободы от 2 до 7 лет.

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