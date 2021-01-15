В 2020 году Витебская таможня оформила в автоматическом режиме более 55% экспортных деклараций

В 2020 году более 55% экспортных деклараций в Витебской таможне оформлено автоматически — без непосредственного участия таможенников, сообщили в Витебской таможне, передает БелТА.

Внедрение современных информационных технологий позволило увеличить объем выпускаемых в автоматическом режиме партий товаров. В 4 раза возрос объем вывозимых товаров и в 2,9 раза — ввозимых на территорию, подведомственную Витебской таможне. Перемещение таких групп товаров осуществляется на территории Евразийского экономического союза.