В 2020 году Витебская таможня оформила в автоматическом режиме более 55% экспортных деклараций

Технологии
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В 2020 году более 55% экспортных деклараций в Витебской таможне оформлено автоматически — без непосредственного участия таможенников, сообщили в Витебской таможне, передает БелТА.

Внедрение современных информационных технологий позволило увеличить объем выпускаемых в автоматическом режиме партий товаров. В 4 раза возрос объем вывозимых товаров и в 2,9 раза — ввозимых на территорию, подведомственную Витебской таможне. Перемещение таких групп товаров осуществляется на территории Евразийского экономического союза.

 

 

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