В Новополоцке внезапно умер 36-летний помощник мэра в Совете Республики

Алексей Станевич. Фото со страницы Алексея Станевича во «ВКонтакте»
Витебская область
Опубликовано

В Новополоцке 14 января внезапно умер 36-летний Алексей Станевич — заместитель директора местного центра предпринимательства и недвижимости, помощник мэра Дмитрия Демидова в Совете Республики.

— 14 января скоропостижно ушел из жизни Алексей Андреевич Станевич, заместитель директора КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости», координатор инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, мой помощник как члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Для каждого, кто знал Алексея Андреевича, он навсегда останется в памяти как отзывчивый человек, ответственный организатор и надежный коллега,приводит TUT.by слова мэра Новополоцка Дмитрия Демидова.

Алексей Станевич окончил Полоцкий государственный университет, Республиканский институт инновационных технологий БНТУ. Преподавал в ПГУ, Полоцком государственном экономическом колледже. В последние годы работал в городском центре предпринимательства и недвижимости.

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