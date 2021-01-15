В Чашникском районе горел дом: никто не пострадал

В Чашникском районе в деревне Большая Ведрень при пожаре в доме спасен мужчина.

Информация о пожаре поступила спасателям 14 января около 22.00, передает Витебское областное управление МЧС.

До прибытия подразделений МЧС сосед, 1971 г.р., проживающий в соседнем доме, увидев пожар у соседа, проник в дом через входную дверь. На полу без сознания лежал хозяин, 1974 г.р. (инвалид 3-й группы по опорно-двигательному аппарату), взял его и вынес на свежий воздух. После осмотра бригадой скрой медицинской помощи, с диагнозом отравление продуктами горения мужчина госпитализирован в медучреждение.

Огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Примечательно, что 19 декабря прошлого года в данном доме по аналогичной причине уже был пожар, спасателей вызывала всё та же соседка. И тогда хозяину повезло больше, дом он покинул самостоятельно, не пострадал.