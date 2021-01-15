В Поставском районе сгорел дом. Хозяин-пенсионер выжил

Пожар
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Ночью 14 января спасателям поступило сообщение о пожаре дома по переулку Вокзальному в горпоселке Воропаево Поставского района.

Прибыв к месту вызова, наблюдалось открытое горение кровли дома, произошло ее частичное обрушение. Хозяин жилища, пенсионер, 1957 года рождения, дом покинул самостоятельно, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В Поставском районе сгорел дом. Хозяин-пенсионер выжил

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

Фото и видео МЧС

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