В Поставском районе сгорел дом. Хозяин-пенсионер выжил

Ночью 14 января спасателям поступило сообщение о пожаре дома по переулку Вокзальному в горпоселке Воропаево Поставского района.

Прибыв к месту вызова, наблюдалось открытое горение кровли дома, произошло ее частичное обрушение. Хозяин жилища, пенсионер, 1957 года рождения, дом покинул самостоятельно, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

Фото и видео МЧС