В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров

В 2020 году в Витебской области снизилось число пожаров по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил на брифинге начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает БелТА.

«В области произошло 873 пожара. В 2019-м их было 879. В прошлом году огненная стихия забрала жизни 106 человек. Около 76% погибших были в состоянии алкогольного опьянения или стали жертвой беспечности людей, находящихся во власти «зеленого змия». Основной причиной пожара до сих пор остается неосторожное обращение с огнем, в том числе курение в постели. Более 80 случаев возгорания произошло именно из-за этого. Половина погибших граждан была старше трудоспособного возраста», — сказал начальник областного УМЧС.

В связи с этим спасатели делают акцент на профилактической работе среди одиноких граждан «золотого возраста». Одной из форм такой деятельности стало направление писем детям пенсионеров с просьбой позаботиться о безопасности их престарелых родителей и домах, где они проживают. В 2020 году 800 адресатов получили такие письма. Сотрудники МЧС просили позаботиться о ремонте печного отопления, замене электропроводки, установке автономных пожарных извещателей.

«В 2020 году наши спасатели более 4700 раз выезжали на боевые вызовы. Благодаря профессионализму бойцов МЧС предотвращено уничтожение 210 строений, 5 единиц техники. Таким образом получилось спасти государственное имущество и собственность граждан почти на Br10 млн», — отметил Сергей Мелешкин.

Кроме ликвидации пожаров и загораний, спасатели 15 раз выезжали на техногенные ЧС, ликвидировали 124 ЧС природного характера. Бойцы МЧС области были задействованы в 136 случаях устранения последствий ДТП, на которых был спасен 41 человек. Во время 40 выездов на водоемы области удалось спасти жизни 8 человек.