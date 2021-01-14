В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров

Главное
Опубликовано

В 2020 году в Витебской области снизилось число пожаров по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил на брифинге начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает БелТА.

«В области произошло 873 пожара. В 2019-м их было 879. В прошлом году огненная стихия забрала жизни 106 человек. Около 76% погибших были в состоянии алкогольного опьянения или стали жертвой беспечности людей, находящихся во власти «зеленого змия». Основной причиной пожара до сих пор остается неосторожное обращение с огнем, в том числе курение в постели. Более 80 случаев возгорания произошло именно из-за этого. Половина погибших граждан была старше трудоспособного возраста», — сказал начальник областного УМЧС.

В связи с этим спасатели делают акцент на профилактической работе среди одиноких граждан «золотого возраста». Одной из форм такой деятельности стало направление писем детям пенсионеров с просьбой позаботиться о безопасности их престарелых родителей и домах, где они проживают. В 2020 году 800 адресатов получили такие письма. Сотрудники МЧС просили позаботиться о ремонте печного отопления, замене электропроводки, установке автономных пожарных извещателей.

«В 2020 году наши спасатели более 4700 раз выезжали на боевые вызовы. Благодаря профессионализму бойцов МЧС предотвращено уничтожение 210 строений, 5 единиц техники. Таким образом получилось спасти государственное имущество и собственность граждан почти на Br10 млн», — отметил Сергей Мелешкин.

Кроме ликвидации пожаров и загораний, спасатели 15 раз выезжали на техногенные ЧС, ликвидировали 124 ЧС природного характера. Бойцы МЧС области были задействованы в 136 случаях устранения последствий ДТП, на которых был спасен 41 человек. Во время 40 выездов на водоемы области удалось спасти жизни 8 человек.

В Витебске из-за пожара в квартире жилого дома были эвакуированы 18 человек

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Массовые отключения водоснабжения и отопления в жилых домах, детских садах, поликлинике и школе произошли в Витебске по улице Горького

Массовые отключения водоснабжения и отопления в жилых домах, детских садах, поликлинике и школе произошли в Витебске по улице Горького

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что можно, и даже нужно!

Старый Новый год: что можно делать, а что нельзя

Прямо на ходу у Витебского троллейбуса отвалилось колесо — видео

Какие сказки вредны детям? 7 наиболее вредных сказок

3 версии гибели Янки Купалы

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
С 16 января изменится движение по улице Гагарина в Витебске
С 16 января в связи с продолжением работ по реконструкции
087
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Леонида Щемелева, уроженца Витебска
Александр Лукашенко направил соболезнование родным
0138
Ольга Бритикова оспаривает в суде свое увольнение с «Нафтана»
Профсоюзная активистка Ольга Бритикова, которую уволили
0118
В Беларуси отменили госпошлину за посещение пограничной зоны и полосы
С 1 января 2021 года отменена государственная пошлина
0136
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)