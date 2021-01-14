В Витебске в здании облисполкома открывается новый ресторан «У Ганны»

В Витебске в здании облисполкома 13 января, в 11.00, откроется ресторан быстрого обслуживания «У Ганны». Гостей поздравит Дед Мороз, всех ждут сюрпризы и сувениры от Витебской бройлерной птицефабрики. Ресторан быстрого питания находится в бывшем кафе «Белая Русь», пишет TUT.by.

— Нового хозяина — Витебскую бройлерную птицефабрику — и новое название это заведение приобрело по инициативе облисполкома. В этом году птицефабрика также планирует открыть мини-маркет и кафетерий, — сообщили на предприятии.



В ресторане быстрого обслуживания предлагают комплексные обеды, кофе,

свежую выпечку, продукцию от «Ганны».

Ресторан работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по адресу: улица Гоголя, 6/3 (вход со стороны улицы «Правды»).

