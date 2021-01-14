Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Леонида Щемелева, уроженца Витебска

Леонид Щемелев. Фото: БелТА
Главное
Опубликовано

Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Об этом сообщает в пресс-служба.

«Свою судьбу он связал с изобразительным искусством, отдав все душевные силы, талант и вдохновение. Творчество мастера — неоценимый вклад в историю национальной культуры, духовную сокровищницу Беларуси», — говорится в соболезновании.

Отмечено, что Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране.

Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, премии Союзного государства Леонид Дмитриевич Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Преподавал в Минском художественном училище, в 1968-1974 годах — в Республиканской школе-интеранте по музыке и изобразительному искусству.

Живописец стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Мастер прославлял Беларусь, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Ведущие темы его полотен — подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, человек-труженик, красота родной земли.

Леонид Щемелев — участник художественных выставок с 1958 года. Его картины экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, их приобретали известные галереи и музеи. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.

Экскурсия в мир непознанного: городские легенды Витебска

Умер Народный художник Беларуси, уроженец Витебска Леонид Щемелев

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Массовые отключения водоснабжения и отопления в жилых домах, детских садах, поликлинике и школе произошли в Витебске по улице Горького

Массовые отключения водоснабжения и отопления в жилых домах, детских садах, поликлинике и школе произошли в Витебске по улице Горького

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что можно, и даже нужно!

Старый Новый год: что можно делать, а что нельзя

Прямо на ходу у Витебского троллейбуса отвалилось колесо — видео

Какие сказки вредны детям? 7 наиболее вредных сказок

3 версии гибели Янки Купалы

Леонид Щемелев
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
С 16 января изменится движение по улице Гагарина в Витебске
С 16 января в связи с продолжением работ по реконструкции
087
В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров
В 2020 году в Витебской области снизилось число пожаров
0118
Ольга Бритикова оспаривает в суде свое увольнение с «Нафтана»
Профсоюзная активистка Ольга Бритикова, которую уволили
0118
В Беларуси отменили госпошлину за посещение пограничной зоны и полосы
С 1 января 2021 года отменена государственная пошлина
0136
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)