Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Леонида Щемелева, уроженца Витебска

Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Об этом сообщает в пресс-служба.

«Свою судьбу он связал с изобразительным искусством, отдав все душевные силы, талант и вдохновение. Творчество мастера — неоценимый вклад в историю национальной культуры, духовную сокровищницу Беларуси», — говорится в соболезновании.

Отмечено, что Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране.

Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, премии Союзного государства Леонид Дмитриевич Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Преподавал в Минском художественном училище, в 1968-1974 годах — в Республиканской школе-интеранте по музыке и изобразительному искусству.

Живописец стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Мастер прославлял Беларусь, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Ведущие темы его полотен — подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, человек-труженик, красота родной земли.

Леонид Щемелев — участник художественных выставок с 1958 года. Его картины экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, их приобретали известные галереи и музеи. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.