Ольга Бритикова оспаривает в суде свое увольнение с «Нафтана»

Ольга Бритикова. Фото: «Вестник Нафтана»
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Профсоюзная активистка Ольга Бритикова, которую уволили с «Нафтана» в конце прошлого года, готовится оспаривать это решение в городском суде. Уже 12 января состоялась первая предварительная встреча истца и ответчика, сообщает gorod214.by.

По информации независимого профсоюза Новополоцка, в суд предъявлены три исковых заявления: об отмене дисциплинарного взыскания в виде выговора и о восстановлении на работе Ольги Бритиковой, а также об отмене дисциплинарного взыскания в виде выговора Александру Соколову.

Интересы истцов в суде представляет и защищает первичная организация БНП работников ОАО «Нафтан». Ведется работа по подготовке исковых заявлений о дискриминации.

Защита прав членов профсоюза осложняется противодействием нанимателя созданию в ОАО «Нафтан» комиссии по трудовым спорам. В этом направлении, профсоюз также работает, говорится в его сообщении.

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