В Беларуси отменили госпошлину за посещение пограничной зоны и полосы

С 1 января 2021 года отменена государственная пошлина за оформление пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Беларуси, сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

Также теперь не надо оплачивать пошлину для оформления пропуска на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе. Выдача этих документов теперь осуществляется бесплатно для всех категорий граждан.

Данное новшество регламентируется Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. №72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».