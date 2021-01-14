Массовые отключения водоснабжения и отопления в жилых домах, детских садах, поликлинике и школе произошли в Витебске по улице Горького

13 января в Витебске произошла авария на обратном отпаечном трубопроводе тепловой сети диаметром 108 мм по улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе РУП «Витебскэнерго».

В связи с необходимостью устранения повреждения временно отсутствовало горячее водоснабжение и отопление в 39 жилых домах, средней школе №19, поликлинике, детских садах № 28 и 82, колледже и социальном центре.

Филиалом «Витебские тепловые сети» приняты необходимые меры для устранения дефекта участка тепловой сети в максимально возможные короткие сроки.

Энергетики призвали горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.