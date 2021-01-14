Больше всего за год подорожали услуги, меньше всего – продукты

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года вырос на 7,4%, следует из данных, опубликованных Белстатом.

Значительнее всего в декабре 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года подорожали услуги и непродовольственные товары. Цены на услуги выросли на 8,4%. Цены же на продовольственные товары выросли не так сильно – на 6,2%.

В целом же в январе-декабре 2020 года в сравнении с январем-декабрем 2019 года цены выросли на 5,5 процента, пишет sputnik.by.

Специалисты рассказали также о том, как изменился базовый индекс потребительских цен – то есть без учета изменения цены на «сезонные» товары и услуги или те, которые подвержены влиянию административных факторов.

Так, базовый индекс потребительских цен в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года вырос на 7,1%.

Прежде Белстат рассказывал, как изменялись в 2020 году цены производителей. Данные статистики показывают, что значительнее всего в прошлом году выросли цены в сфере перевозок грузов.