Мошенники создают сайты от имени «Белпочты» для хищения денег с банковских карт

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Мошенники создают фейковые сайты от имени РУП «Белпочта» для хищения денег с банковских карт, передает БелТА.

«Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельных сайтов РУП «Белпочта». При этом внешние атрибуты сайтов зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)», — рассказали на предприятии.

Полем мошеннической деятельности, как правило, являются популярные торговые интернет-площадки, на которых граждане размещают различные объявления о купле/продаже товаров. Злоумышленник, выступающий в роли покупателя/продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Под видом оплаты либо получения денежных средств за товар он предлагает воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи. С этой целью направляется специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. Человек, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля «сервиса оплаты» данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств.

С карточки жителя Новолукомля мошенники похитили более Br42 тыс.

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