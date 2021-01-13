В Витебске задержаны злоумышленники за кражи аккумуляторов из авто

Около двух десятков жителей Витебска стали жертвами краж — с их автомобилей снимали аккумуляторы, сообщили в УВД облисполкома.

В милицию обратился торговый представитель одного из предприятий. Из его микроавтобуса пропал аккумулятор стоимостью Br100. Затем с подобным заявлением пришли еще два человека, передает БелТА.

Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД Витебска вышли на след подозреваемых. Ими оказались неработающий, ранее судимый за кражи 19-летний житель Витебского района и 22-летний таксист, житель областного центра. В темное время суток приятели вытягивали аккумуляторы из припаркованных во дворах машин, а добычу сдавали в специализированные пункты приема. Молодых людей задержали, часть похищенного удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление других фактов преступной деятельности фигурантов.

В Витебской области в 2020 году совершено почти полторы сотни краж из авто. Больше половины краж совершаются из-за беспечности самих владельцев машин и невнимательном отношении к сохранности своего имущества. Зачастую желание автовладельцев сэкономить на платной стоянке, отсутствие в машине элементарной сигнализации, оставленные на виду в салоне автомобиля ценные вещи дают полную свободу преступникам, добавили в УВД.