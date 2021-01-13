В Витебске горело общежитие: эвакуировано 45 человек

Фото: МЧС
Пожар
Опубликовано

В общежитии Витебского государственного медицинского университета по пр-ту Фрунзе в Витебске сработала пожарная автоматика, спасателям пришлось эвакуировать 45 человек. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

По прибытию спасателей к месту, наблюдалось сильное задымление на втором этаже общежития. В ходе разведки было установлено, что произошло возгорание на плите в помещении кухни. Работниками МЧС из общежития эвакуировано 45 человек, никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано спасателями с помощью порошкового огнетушителя В результате пожара в помещении кухни закопчены стены, потолок, повреждено имущество.

По данному факту проводиться проверка. Причина пожара и лица, виновные в его возникновении устанавливаются. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что можно, и даже нужно!

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что можно, и даже нужно!

Старый Новый год: что можно делать, а что нельзя

Прямо на ходу у Витебского троллейбуса отвалилось колесо — видео

Витебск пожар в общежитии
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Оршанском районе сгорел автомобиль
Сегодня утром поступило сообщение о пожаре легкового
0549
В Поставском районе на пожаре погиб инвалид
6 января в 16 часов 31минуту спасателям Поставского
0402
В Витебске сгорел гараж с микроавтобусом
5 января произошел пожар гаража на улице Котовского
0357
В Витебске горел гараж с автомобилем
5 января горел гараж на улице Котовского в Витебске
0346
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)