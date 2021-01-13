В Витебске горело общежитие: эвакуировано 45 человек

В общежитии Витебского государственного медицинского университета по пр-ту Фрунзе в Витебске сработала пожарная автоматика, спасателям пришлось эвакуировать 45 человек. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

По прибытию спасателей к месту, наблюдалось сильное задымление на втором этаже общежития. В ходе разведки было установлено, что произошло возгорание на плите в помещении кухни. Работниками МЧС из общежития эвакуировано 45 человек, никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано спасателями с помощью порошкового огнетушителя В результате пожара в помещении кухни закопчены стены, потолок, повреждено имущество.

По данному факту проводиться проверка. Причина пожара и лица, виновные в его возникновении устанавливаются. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем.