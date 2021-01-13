В Витебске горела квартира: эвакуировано 10 человек

В Витебске при пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Чкалова эвакуировали 10 человек.

Сообщение о задымлении в подъезде поступило в центр оперативного управления Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям 12 января в 13-40.

Прибыв к месту сообщения, в подъезде десятиэтажного дома наблюдалось плотное задымление. В ходе разведки было установлено, что происходит горение в квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажки. Проникнув внутрь, работники МЧС в комнате, на полу, обнаружили хозяина жилища, мужчину, 1960 года рождения и вынесли его в безопасное место. После осмотра бригадой медиков, спасенный был госпитализирован в больницу с отравлением продуктами горения.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.