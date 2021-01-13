КГК Витебской области выявил нарушения в бухгалтерской отчетности предприятий

Витебская область
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Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты представления промышленными предприятиями региона неполных данных бухгалтерской отчетности, сообщили в КГК области.

«Во время анализа показателей работы отдельных промышленных организаций Витебска, Верхнедвинского, Оршанского, Поставского, Чашникского и Шумилинского районов за 9 месяцев 2020 года выявлено 12 фактов не раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности предусмотренной законодательством информации», — отметили в КГК области.

В ведомстве добавили: сотрудники госконтроля региона систематически выявляют нарушения законодательства при составлении бухгалтерской отчетности и отражение в ней неполных данных.

Наиболее типичное нарушение — когда полностью не указывается информация о составе имущества предприятия (основных средств) и его изменении, имеющейся дебиторской задолженности, полученных доходах и понесенных расходах по отдельным видам деятельности, о номинальной стоимости акций акционерного общества. Комитет области привлек виновных к административной ответственности: за такое правонарушение предусмотрено предупреждение либо штраф от 4 до 20 базовых величин (1 БВ — Br29).

КГК региона обращает внимание руководителей и главных бухгалтеров субъектов хозяйствования на недопустимость нарушений закона при составлении бухгалтерской отчетности.

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Витебская область КГК нарушения бухгалтерии
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