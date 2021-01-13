Жителя агрогородка Черессы приговорили к 10 годам колонии за убийство односельчанина

Суд Миорского района приговорил жителя агрогородка Черессы к 10 годам лишения свободы за убийство односельчанина, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва, передает БелТА.

Виновным в убийстве признали гражданина 1966 года рождения, ранее не судимого. В январе прошлого года трое его приятелей находились в доме у обвиняемого. Они устроили вечеринку, во время которой между хозяином дома и его гостем завязалась ссора. Причиной конфликта оказался бизнес местного «спиртового барона», которым считался хозяин дома. Обиженный поставщик алкоголя схватил полено. Он подошел к сидевшему в кресле гостю и несколько раз ударил его по голове. Двое других мужчин попытались остановить своего распалившегося друга, и тот все же отбросил орудие к печке. После этого обвиняемый вернулся к приятелям за стол. Они продолжили распивать напитки покрепче, а затем отправились спать.

Когда утром все трое проснулись, тело четвертого мужчины уже успело остыть. Гости поспешили покинуть дом, оставив хозяина наедине с трупом, и не сообщили о происшествии правоохранителям. За это районный суд назначил обоим по 240 часов общественных работ, а одного из них направил на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Тревогу забила жена убитого. Зная, где тот мог находиться, она отправилась к дому знакомого, но увидела навесной замок на двери. Боясь ответственности за содеянное, убийца имитировал свое отсутствие, заперев дверь снаружи и проникнув в свое жилище через окно. Беспокоившаяся за судьбу мужа женщина обратилась в милицию. Сотрудники РОВД вместе с ней снова пришли в тот же дом. На этот раз можно было беспрепятственно войти внутрь, и правоохранители обнаружили спавшего хозяина и прикрытый курткой труп. Как выяснилось позже, обвиняемый больше суток находился рядом с убитым, продолжая пить алкоголь.

Отбывать наказание житель агрогородка Черессы будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.