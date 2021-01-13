В Орше задержан пьяный дрифтер

Правоохранители задержали пьяного лихача, который дрифтовал на парковке в Орше.

Патрулируя улицы города, сотрудники ГАИ Оршанского РУВД увидели автомобиль «ВАЗ», дрифтовавший на одной из парковок. Водитель, заметив инспекторов, остановился и попытался пересесть на заднее пассажирское сиденье. Причиной такого поведения послужило то, что водитель находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщает пресс-служба ГАИ. Витебской области.

Сотрудники ГАИ предупреждают, что подобное экстремальное вождение, особенно на дорогах общего пользования и стоянках вблизи торговых объектов — крайне небезопасно, так как на пути автомобиля в момент заноса может оказаться другая машина или пешеход. К счастью, в этот раз действия водителя не привели к ДТП.