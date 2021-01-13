В Орше задержан пьяный дрифтер

Витебская область
Опубликовано

Правоохранители задержали пьяного лихача, который дрифтовал на парковке в Орше.

Патрулируя улицы города, сотрудники ГАИ Оршанского РУВД увидели автомобиль «ВАЗ», дрифтовавший на одной из парковок. Водитель, заметив инспекторов, остановился и попытался пересесть на заднее пассажирское сиденье. Причиной такого поведения послужило то, что водитель находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщает пресс-служба ГАИ. Витебской области.

Сотрудники ГАИ предупреждают, что подобное экстремальное вождение, особенно на дорогах общего пользования и стоянках вблизи торговых объектов — крайне небезопасно, так как на пути автомобиля в момент заноса может оказаться другая машина или пешеход. К счастью, в этот раз действия водителя не привели к ДТП.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что можно, и даже нужно!

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что можно, и даже нужно!

Старый Новый год: что можно делать, а что нельзя

Прямо на ходу у Витебского троллейбуса отвалилось колесо — видео

Орша пьяный дрифтер
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
КГК Витебской области выявил нарушения в бухгалтерской отчетности предприятий
Комитет государственного контроля Витебской области
0113
Жителя агрогородка Черессы приговорили к 10 годам колонии за убийство односельчанина
Суд Миорского района приговорил жителя агрогородка
0114
В Глубоком установят 1880 евроконтейнеров
1880 евроконтейнеров будут установлены в Глубоком.
0265
Правда ли, что Орша – криминальный центр Беларуси?
О некоторых белорусских городах давно сложились стойкие
0444
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)