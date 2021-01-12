Умер митрополит Филарет

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12 января 2021 года на 86-м году жизни отошел ко Господу Митрополит Филарет (Вахромеев) — почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, иерарх Русской Православной Церкви на покое, сообщается на сайте church.by.

В декабре Митрополит Филарет (Вахромеев) заразился коронавирусом.

Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м – митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода.

В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

25 декабря 2013 года Священный синод почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почётным Патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Священного синода и почётное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.

Священный Синод выразил «сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Филарету за 35-летнее архипастырское окормление Белоруссии, которое отмечено выдающимися церковными достижениями, такими как открытие 10 епархий, многократное увеличение числа приходов, открытие новых монастырей, духовных школ, установление доброжелательного и конструктивного диалога с государственной властью и общественным организациями, поддержание достойного уровня межконфессиональных отношений, участие во внешней деятельности Московского Патриархата».

В 2006 году митрополиту было присвоено звание «Герой Беларуси».

Прощание с Филаретом пройдет в двух местах: в минском Свято-Духовом кафедральном соборе и в Успенском Жировичском монастыре (Слонимский район). Так решил нынешний глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин.

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