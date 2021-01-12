Во второй половине января в Витебске появится вакцина от коронавируса

Фото: russian.rt
Витебск
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» должна появиться в Витебске во второй половине января, сообщили в Витебском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Пока вакцинацию будут проводить бесплатно, поскольку платного препарата нет.

«В первую очередь по приказу Минздрава вакцинации подлежат медработники, педагогические работники и сотрудники закрытых соцучреждений. Думаем, в ближайшее время начнут прививать и горожан, но это вопросы к Министерству здравоохранения, которое приобретает вакцину», – отметили в центре.

«Спутник V» поступит в Витебскую городскую центральную поликлинику, расположенную на улице Маргелова. Медучреждение, которое открыли в 2019 году, на сегодня является одним из самых современных в городе, пишет sputnik.by.

Как отметили сотрудники поликлиники, пока для вакцины еще собираются приобретать холодильники. А сами медработники знают о вакцине только то, что говорят по телевидению.

Старт вакцинации в Беларуси объявили 29 декабря. Республика стала первым иностранным государством, где начали использовать российский препарат для массовой вакцинации. Всего на добровольной основе планируется привить более 5,5 миллиона человек.

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