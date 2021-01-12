В Орше начали производить модульные станции обезжелезивания воды

На Оршанском заводе ПАК начали серийное производство металлических блок-контейнеров, укомплектованных типовыми модульными станциями обезжелезивания ФТТ МБС-100, сообщает Telegram-канал «Витебская область. Официально».

Они разработаны совместно с учеными НАН Беларуси. Предназначены для очистки воды из подземных источников от посторонних примесей и повышенного содержания железа.

Станция обезжелезивания изготавливается из нержавеющей стали пищевого назначения. Модуль оснащен отоплением, освещением, вентиляцией, водным распределительным устройством, шкафом управления с модемом и другим сопутствующим оборудованием. Подключается к любым системам водоснабжения. Сюда встроена система управления и передачи данных на диспетчерский пункт.

К 2025 году по всей стране установят 1400 станций обезжелезивания, в их числе будут и станции, изготовленные в Орше. Так в нашей стране проводится реализация подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».