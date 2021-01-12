В Витебской области предлагаются к продаже акции 32 предприятий

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Принадлежащие Витебской области акции 32 предприятий предлагаются в 2021 году для продажи на аукционах либо по конкурсу, сообщает Telegram-канал «Витебская область. Официально».

В перечень акционерных обществ, сформированный комитетом по согласованию с облисполкомом, впервые включены принадлежащие Витебской области ценные бумаги ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский». К продаже предлагается пакет акций размером 49%, при этом он может быть изменен с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам ОАО и Витебской области, уточнили в комитете. Предприятие специализируется на выпуске упаковочных изделий из картона и гофрокартона для пищевой и легкой промышленности. Комбинат образован в 1974 году, акционирован в 2008-м. В 2016 году акции ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» переданы в управление государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». С октября 2019 года предприятие входит в состав ГО «ВИТЕБСКПРОМ», которое осуществляет функции владельческого надзора.

В остальном предложение поучаствовать в приватизации для потенциальных инвесторов осталось на уровне 2020 года как по составу акционерных обществ, чьи ценные бумаги включены в перечень, так и по количеству акций и условиям их реализации.

В основном речь идет о продаже пакетов ценных бумаг размером от 25% до 50% минус одна акция уставного фонда ОАО. При этом количество ценных бумаг, предлагаемых к реализации, может быть увеличено по решению Витебского облисполкома при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у покупателей. Таким способом Витебская область готова продать принадлежащие ей акции 25 ОАО, в том числе «Завод «Эвистор», «Витебскобллен», «Оршанский комбинат строительных материалов», «Западно-Двинский межрайагротехсервис», «Витебский Хозторг», «Знамя индустриализации», «Витебский мотороремонтный завод», «Поставымебель», «Строительный трест №9, г.Витебск», «Обольский керамический завод».

Кроме того, Витебская область готова выйти из акционерного капитала семи ОАО, продав полностью принадлежащие ей акции в уставных фондах «АТЭК» (35,15%), «Витебскторгстрой» (38,81%), «Жилстрой» (1,4%), «Завод Этон» (17,61%), «Витрембыт» (99,88%), «Керамика» (26,47%), «Витебский приборостроительный завод» (60,89%).

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