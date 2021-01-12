В витебской школе СШ №29 открылся переоснащенный компьютерный класс

В средней школе №29 Витебска появилось 13 новых компьютеров для переоснащения кабинета информатики. Новые комплекты компьютеров более современные и скоростные, передает БелТА.

«Современные технологии в образовании очень важны, так как они позволяют выпускникам легко ориентироваться в быстро меняющемся цифровом мире», — подчеркнул глава администрации Октябрьского района Витебска Юрий Панфилов.

Говоря об оснащенности учреждений образования Октябрьского района Витебска, глава администрации отметил, что в 2020 году на приобретение компьютерной техники затратили около Br80 тыс. бюджетных средств. Всего же в школы Витебской области Министерство образования передало 500 новых компьютеров.