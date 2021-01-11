Правда ли, что Орша – криминальный центр Беларуси?

Витебская область
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О некоторых белорусских городах давно сложились стойкие стереотипы: Бобруйск – еврейская столица, Орша и Барановичи – белорусские Чикаго, в Витебске всегда холодно, в Гродно живут только католики и говорят там по-польски. Правда ли, что Орша – криминальный центр Беларуси?

«Три тюрьмы и ни одного института (театра, кинотеатра)» — эту фразу об Орше, наверное, слышали и те, кто в городе никогда не бывал. Слава криминального центра закрепилась за Оршей еще с советских времен. Первая тюрьма в городе появилась еще в 19 веке, затем, в 1960-х — еще две колонии. В 1990-х та самая, первая тюрьма, закрылась, а на ее месте открыли музей и библиотеку. Поэтому поговорка про «три тюрьмы» давно не актуальна. А вот замечание про университет справедливо: в 100-тысячном городе нет ни одного вуза, пишет kp.by.

С середины 60-х Орша действительно была проблемным городом: там по нескольку раз в месяц случались массовые подростковые драки «район на район». Начиная с 80-х, редкий год проходил без убийства в драках. Только в 1986-1987 в таких сражениях стенка на стенку были убиты пятеро подростков, около 50 получили травмы. Заставить подростков прекратить драки пытались не только судами над их участниками: отменяли дискотеки, на которых часто устраивались бойни, проводили экскурсии в колонии, улицы стали патрулировать бойцы военизированных взводов и СОБРа. К 2000-м подростковые группировки почти распались, драки прекратились.

По последним данным Белстата, самый криминальный город Беларуси – Минск, здесь произошло почти 17 тысяч преступлений, на втором месте – Гомель, там было 4 тысячи преступлений. Из регионов на первом месте по криминалу – Борисовский район, затем Бобруйский, Мозырский. Оршанский входит только в топ-10.

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криминальный город Орша
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