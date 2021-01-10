Сегодня праздник Крещения Господня в Католической церкви

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Это и есть возможность для верующих символически окунуться в водах Иордана. Фото Светланы Васильевой
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На праздник Крещения Господня епископ Юзеф Станевский обратился к верующим призвал их с помощью Святого Иоанна Павла II посмотреть на последний год с глазами веры смотреть в будущее без страха.

Святой отец напомнил, что в 2020 году церковь отметила 100-летие со дня рождения Иоанна Павла II.

Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской Церкви, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Это событие евангельской истории, и его установление относится еще ко временам апостолов.

Сегодня праздник Крещения Господня в Католической церкви

Праздник Крещения Господня завершает период литургического года, связанный с тайной Боговоплощения. Основной смысл Праздника Крещения — благодарность Богу за чудесные знаки, которые Он явил над водами Иордана — указал на сыновнюю принадлежность Иисуса Христа и Его помазание Духом Святым.

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