Больше всего снега выпало в Докшицком районе

Витебская область
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К утру 9 января по данным метеостанции в Докшицах высота снежного покрова достигла 24 сантиметров, это самые высокие сугробы в Витебской области.

За сутки в Докшицком районе выпало 15 миллиметров осадков. Температура воздуха при этом колебалась в районе 2-3 градусов ниже нуля по шкале Цельсия, пишут ННВ.

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В Верхнедвинске по данным синоптиков высота снежного покрова сегодня утром составляла 20 сантиметров, а в Лынтупах — 19 сантиметров.

В Витебске снега выпало значительно меньше, в областном центре высота снежного покрова достигла всего 8 сантиметров.

Ближайшее время сильных снегопадов не ожидается, но будет понижаться температура. К вечеру воскресенья, 10 января, столбик термометра в некоторых регионах Витебщины опустится до 22-23 градусов ниже нуля, а в ночь на понедельник в Езерище и Сенно ожидается 24-градусный мороз.

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