В Могилеве три женщины задержали вора

Фото: МВД
Криминал
Опубликовано

В Могилеве продавщицы продуктового магазина задержали вора и удерживали его до приезда милиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Об этом сообщает пресс-служба Могилевского облуправления Департамента охраны МВД. Видео задержания прилагается.

На днях в одном из могилевских продуктовых магазинов сработала тревожная кнопка.

Когда сотрудники Департамента охраны прибыли на вызов, вор, пытавшийся украсть алкоголь и продукты, уже был задержан тремя продавщицами.

Бдительные женщины, заметив вора, нажали тревожную кнопку и удерживали злоумышленника до приезда милиции.

Вором оказался местный житель, ранее не судимый.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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