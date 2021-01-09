Лукашенко опять назвал Беларусь «клочком земли» и сказал что не хочет, чтобы дети «ходили в лаптях и под плеткой»

Александр Лукашенко в церкви: зажег свечу и рассказал про лапти и плётки. Фото: БелТА
Власть
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Александр Лукашенко посоветовал белорусам взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Соответствующее заявление он сделал, посещая в Рождество храм в Минске, передает БелТА.

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он оттуда предупреждает нас, — сказал Александр Лукашенко. — Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно».

Александр Лукашенко предвидит скорый возврат к тому образу жизни, который вели прошлые поколения, как после 1917 года, так и до Октябрьской революции.

Он также выразил мнение, что нашим детям не нужно ходить в лаптях и под плеткой.

«Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее. Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это!» — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, что при нынешних темпах развития экономики, ЖКХ и социальной сферы (которые запрограммированы и на следующие пять лет) возврат крепостного права вполне реален.

Возможно, нас готовят к новой счастливой жизни, с лаптями и плетками. Так что, Беларусь станет первой страной в Европе, которая добровольно и покорно возвращается в дремучее феодальное прошлое?

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