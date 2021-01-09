В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» Витебска представили белорусскую традицию колядования

Главное
Опубликовано

В Беларуси продолжаются рождественские празднования. Подарки, как и благотворительные акции, не заканчиваются. Где-то гуляют шумно – с фейерверками и мастер-классами, а где-то – традиционно, передает телеканал ОНТ.

Например, в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» в Витебске городской публике представили белорусскую традицию колядования.

Их легко заприметить еще за пару сотен метров. Яркие костюмы, звонкие напевы. Гостей долго ждать не пришлось, за гармошкой с бубном быстро собралась очередь из желающих колядовать здесь и сейчас. В программе конкурсы, песни и, конечно, танцы. Рождественскому времени в Беларуси в старину придавали особое значение, потому и блюда готовили специальные, и дома наводили порядок. Люди устраивали гадания, мастерили обереги. Все святочные дни были наполнены особым смыслом, и сейчас эти традиции постепенно возвращаются.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

4 места в Витебске, где можно отлично покататься с горки

Где в Витебске прокатиться с горки

Топ-5 уникальных ботанических объектов Витебского района

В Беларуси обновили государственный герб

4 места в Витебске, где можно отлично покататься с горки

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

беларусь витебщина новости витебска
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко опять назвал Беларусь «клочком земли» и сказал что не хочет, чтобы дети «ходили в лаптях и под плеткой»
Александр Лукашенко посоветовал белорусам взять в руки
072
Сосницкий войдет в тренерский штаб Чернухина в «Витебске»
Белорусский тренер Андрей Сосницкий войдет в штаб «Витебска»
097
Возрождение традиции: глиняные игрушки создают мастера Витебщины
Так называемые «свистульки» были широко распространены
0125
Осторожно! В Витебской области работает спецназ ДПС «Стрела»
Как отметили в МВД, патрульные группы будут нести службу
0152
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)