В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» Витебска представили белорусскую традицию колядования

В Беларуси продолжаются рождественские празднования. Подарки, как и благотворительные акции, не заканчиваются. Где-то гуляют шумно – с фейерверками и мастер-классами, а где-то – традиционно, передает телеканал ОНТ.

Например, в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» в Витебске городской публике представили белорусскую традицию колядования.

Их легко заприметить еще за пару сотен метров. Яркие костюмы, звонкие напевы. Гостей долго ждать не пришлось, за гармошкой с бубном быстро собралась очередь из желающих колядовать здесь и сейчас. В программе конкурсы, песни и, конечно, танцы. Рождественскому времени в Беларуси в старину придавали особое значение, потому и блюда готовили специальные, и дома наводили порядок. Люди устраивали гадания, мастерили обереги. Все святочные дни были наполнены особым смыслом, и сейчас эти традиции постепенно возвращаются.