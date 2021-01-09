Возрождение традиции: глиняные игрушки создают мастера Витебщины

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Так называемые «свистульки» были широко распространены в быту еще 100 лет назад. К началу XXI века технологию знали лишь единицы. И вот пять лет назад на фестивале в Дубровно решили возродить ремесло. К вопросу подошли серьёзно – перенимали опыт от мастеров и изучали архивы, передает телеканал ОНТ

Алеся Сарбаш, мастер по керамике Витебского районного Центра народных художественных ремёсел «Возрождение»: «В Яновичах когда-то была артель, где занимались глиняной посудой, и вот эти свистульки лепили детям на забаву, основной заработок приносила посуда: горлачи, миски, жбаны».

В октябре технологию изготовления глиняных народных игрушек внесли в список историко-культурных ценностей Беларуси. А в конце года за возрождение традиции Витебскому областному методическому центру народного творчества присуждена специальная премия Президента деятелям культуры и искусства.

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