Осторожно! В Витебской области работает спецназ ДПС «Стрела»

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Как отметили в МВД, патрульные группы будут нести службу с помощью как гласного, так и смешанного контроля. ГАИ начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля, пишут Naviny.

Спецназ ДПС «Стрела» будет работать по 10 января включительно на трассах и дорогах Витебской, Гомельской, Бресткой и Могилевской областей.

Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости. В Витебской области контроль будет осуществляться на дороге Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км).

До конца недели подразделения ГАИ продолжат работать в усиленном режиме. «Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха.

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