На Рождество в течение суток электроснабжение нарушалось в 630 населенных пунктах Беларуси

Электроснабжение в течение суток периодически нарушалось в 630 населенных пунктах Беларуси из-за погодных условий.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 630 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 9 января остаются без электроснабжения 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет, сообщает БелТА.

«В период с 18.00 7 января до 6.00 9 января на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега (до 27 мм), максимальная высота снежного покрова составила 27 см в Борисовском районе Минской области и Бобруйском районе Могилевской области», — рассказали в пресс-службе.

На территории республики 8 января подразделения МЧС 25 раз привлекались для распиловки аварийных деревьев, оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 19 транспортных средств. Пострадавших нет. В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов (до 1 часа).