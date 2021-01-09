Новая счастливая жизнь начнется в Витебской области после «Всебелорусского народного собрания»? Николай Шерстнев озвучил свою программу на пять лет

Корреспондент газеты «7 дней» спросил у руководителей всех шести областей, что, на их взгляд, способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону.

Вот что ответил Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

— Рост благосостояния населения неразрывно связан с созданием новых высокотехнологичных производств и предприятий. В области сформирован пакет из 114 ключевых инвестиционных проектов на общую сумму порядка Br6 млрд.

Чтобы сделать жизнь сельчан не хуже городской, Витебщина вернулась к практике возведения жилых домов усадебного типа для работников сельхозпредприятий — таких, как сегодня можно уже увидеть в Оршанском, Верхнедвинском, Витебском районах. Ежегодно масштабно перестраиваем райцентры, которые принимают «Дажынкі». Параллельно обустраиваем по два поселка области. Эту практику намерены продолжить.

До 2025 года проведем реконструкцию школ каждого района, продолжим формирование передвижных амбулаторий врача общей практики, создание межрайонных опорных клиник. Такие уже есть в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, формируются в Браславе, Лепеле и Глубоком. Новые поликлиники и корпуса больниц появятся в Орше, Полоцке, Поставах. Реконструкция ожидает Витебскую областную инфекционную больницу и областной клинический кардиологический центр. В Миорах появится межрегиональный медицинский и реабилитационный центр на 150 коек.

В создании объектов для занятий физкультурой и спортом делаем упор на крытые, быстро возводимые конструкции. Благодаря инвесторам из Чехии и Словакии в Витебске появится ледовая арена для фигурного катания. Есть договоренности о тренерской поддержке российского Центра фигурного катания Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Станет больше спортивных площадок с искусственным покрытием, тренажерными комплексами, прежде всего на базе учебных заведений. И хотя они создаются для молодежи, заниматься там смогут все — места хватит.

Данная программа, хоть и пахнет нафталином, будет озвучена на VI Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в Минске 11-12 февраля. Решение собрания закрепит планы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.