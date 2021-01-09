Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами

Агропромышленному комплексу Витебской области нужно работать над сырьевыми зонами и увеличением товарности молока. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения Глубокского молочноконсервного комбината, передает БелТА..

«В феврале будет год, как подписан указ. Была сложная экономическая ситуация, из нее нужно было выходить путем централизации и расчистки долгов, которые были накоплены в предыдущие годы. Пока рано говорить об итоговых результатах, но уже серьезные положительные сдвиги видны. Производство молока растет как по стране, так и в Витебской области», — отметил Роман Головченко.

За 11 месяцев 2020 года Беларусь на экспорт поставила 4,4 млн т молочной продукции на $2,2 млрд. Организациями Витебской области реализовано 332,7 тыс. т на сумму в $157,5 млн. Экспорт молочной продукции составляет 60% от производственного объема молока, сухих молочных продуктов — 90%, сыров — 80%, масла — 60%.

Премьер-министр отметил, что еще есть проблемные вопросы, среди них — нехватка средств в ряде хозяйств северного региона из-за пока недостаточного объема инвестиций. «У Глубокского МКК выручка и объем реализации продукции выросли, появилась прибыль. Даже по этим статистическим данным можно говорить, что решение было принято правильное. Но, возможно, его нужно будет дошлифовывать, поэтому на основании итогов мониторинга проведем большое совещание, на котором рассмотрим предметно результаты и определим, что еще нужно сделать для повышения эффективности сырьевых зон. В переработке у нас в принципе все нормально, мощности большие, модернизация комбинатов прошла, у них хорошие показатели — рентабельность продаж выше, чем в машиностроении. Но необходимо работать над сырьевыми зонами, чтобы были больше надои молока, повышалась его товарность», — подчеркнул глава правительства.

Во время визита на предприятие затрагивался вопрос модернизации и реконструкции ферм, в том числе хозспособом. В последнее время руководство Витебской области на это делает ставку.

«Потребность в них в районах северного региона большая, особенно в тех, которые относятся к неблагоприятным для ведения сельского хозяйства. Есть устаревшие фермы, поэтому сейчас идет определение источников, за счет чего и, самое главное, как это делать», — сказал Роман Головченко.

В состав структуры глубокского объединения входит три перерабатывающих предприятия и 24 сельхозорганизации в Глубокском, Шарковщинском, Браславском и Докшицком районах. Общая площадь земель составляет 161 тыс. га, или порядка 13% от всей Витебской области. За прошлый год холдинг получил валовой продукции на Br153 млн, увеличил поставки продукции за рубеж. В структуре производства объединения 35% составляет молоко, 22% — зерновые и зернобобовые культуры, 20% приходится на кормовые.